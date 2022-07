مارول اسٹوڈیو کی دو نئی ایوینجرز فلمیں کب ریلیز ہوں گی؟

نیویارک: ڈزنی نے مارول سپر ہیرو دو نئی فلموں ایوینجرز دی کنگ ڈائنسٹی اور ایوینجرز سیکریٹ وارز کی ریلیز کا اعلان کر دیا ہے۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق مارول اسٹوڈیوزکی گزشتہ سال ریلیز ہونے والی معروف فلم’ شان چی دی لیجنڈآف دی ٹین رنگز ‘کے ہدایتکار ڈیسٹن ڈینئل کریٹن کی ہدایتکاری میں بننے والی مارول نئی فلم ’ایوینجرز دی کینگ ڈائنسٹی‘ اور’ ایوینجرز سیکریٹ وارز‘ سال 2025 میں سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔

Destin Daniel Cretton will be the director of Avengers: The Kang Dynasty#AvengersTheKangDynasty #MarvelStudios pic.twitter.com/jou6cDeIN2

— Marvel Updates (@marvel_updat3s) July 26, 2022