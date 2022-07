'برہنہ' فوٹوشوٹ کے بعد رنویر کو کپڑے عطیہ کیے جانے کی ویڈیو وائرل

ممبئی: برہنہ حالت میں فوٹو شوٹ کے بعد بھارتی شہریوں نے رنویر سنگھ کو کپڑے عطیہ کرنا شروع کردئیے ہیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بالی ووڈ اداکار رنویر سنگھ کی متنازع فوٹو شوٹ کے بعد ریاست مدھیہ پردیش کی ایک این جی او نے شہریوں نے اداکار کیلئے کپڑے خیرات کرنے کی درخواست کردی۔

اداکار کی تصویر سامنے رکھ کر ان کیلئے کپڑے عطیہ کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی تیزی سے وائرل ہورہی ہے، جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ شہری بڑی تعداد میں کپڑے ڈونیشن باکس میں ڈال رہے ہیں۔

People have started donating clothes to Nude Actor Ranveer Singh; Drive starts from Indore. pic.twitter.com/ioo8e3qcOM

— TheShibu (@TheShibu_) July 26, 2022