نیٹ فلکس کا ’دی گرے مین‘ کی کامیابی کے بعد سیکوئل بنانے کا اعلان

نیویارک: دنیا کے معروف اسٹریمنگ پلیٹ فارم نیٹ فلکس نے اپنی حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم ’دی گرے مین ‘کا سیکوئیل بنانے کا اعلان کر دیا۔

غیر ملکی مصنف مارک گرینے کے ناول کی کہانی پر مبنی فلم ’دی گرے مین‘ رواں ماہ 22 جولائی کو ریلیز کی گئی تھی جو کہ شائقین کے دل جیتنے میں کامیاب رہی تاہم ریلیز کے کچھ دن بعد ہی اس کا سیوئل بنانے کا اعلان کردیا گیا ہے۔

We also want to give flowers to our sexy Tamil friend 😭❤️

Here’s a glimpse of @dhanushkraja behind the scenes of The Gray Man 😍 pic.twitter.com/ie9SGFe5bb

— Netflix India (@NetflixIndia) July 27, 2022