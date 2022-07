راجھستان میں بھارتی لڑاکا طیارہ مگ 21 حادثے کا شکار، دونوں پائلٹ ہلاک

نئی دہلی: بھارتی فضائیہ کا لڑاکا طیارہ تربیتی پرواز کے دوران راجھستان میں گر کر تباہ ہوگیا، حادثے کے باعث طیارے میں سوار دونوں تمام پائلٹ ہلاک ہوگئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق انڈین ایئر فورس کا لڑاکا طیارہ مگ 21 راجھستان کے ضلع برمیر میں جمعرات کی شب حادثے کا شکار ہوا، جس کے نتیجے میں دو پائلٹ لقمہ اجل بن گئے۔

طیارے نے راجھستان کی اترلئی ایئربیس سے رات 9 بج کر 10 منٹ پر تربیتی پرواز کا آغاز کیا اور کچھ ہی دیر بعد ضلع برمیر کے بیمدا گاؤں کے قریب گر کر تباہ ہوگیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق مگ 21 کے زمین سے ٹکراتے ہی زور دار دھماکہ ہوا اور طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔

حادثے کی اطلاع ملتی ہی پولیس اور ریسکیو اہلکاروں نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن شروع کیا، دوسری جانب بھارتی فضائیہ نے طیارہ حادثے کی تحقیقات کا آغاز کردیا ہے۔

#WATCH | Rajasthan: A MiG-21 fighter aircraft of the Indian Air Force crashed near Barmer district. Further details regarding the pilots awaited pic.twitter.com/5KfO24hZB6

— ANI (@ANI) July 28, 2022