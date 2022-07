اکشے کمار کی نئی فلم ’رکشا بندھن‘ فہد مصطفیٰ کی فلم کا چربہ نکلی

کراچی: بالی ووڈ کے سپر اسٹار اکشے کمار کی آنے والی نئی فلم ’رکشہ بندھن ‘ پاکستانی فلم’لوڈ ویڈنگ‘ کا چربہ نکلی۔

خطروں کے کھلاڑی اکشے کمار کی نئی فلم ’رکشا بندھن‘ کا ٹریلر حال ہی میں ریلیز ہوا ہے جس کے بعد سے سوشل میڈیا پر شائقینِ فلم کا کہنا ہے کہ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر بالی ووڈ نے پاکستانی مواد چوری کر لیا ہے۔

پاکستان کے گانے بھارت اکثر کاپی کرتا ہی رہتا ہے مگر اس مرتبہ بالی ووڈ نے فہد مصطفی اور مہوش حیات کی فلم ’لوڈ ویڈنگ ‘ کو مکمل کاپی کیا ہے۔

Akshay Kumar’s upcoming film seems to have ‘borrowed’ heavily from @nabeelqureshi’s #LoadWedding.

Imitation is flattery? Because this isn’t the first time they’ve copied Nabeel’s work. pic.twitter.com/nwNCgHvjX0

— Mahwash Ajaz 🇵🇰 (@mahwashajaz_) June 21, 2022