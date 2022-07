جان ابراہم کی ’ایک ویلن ریٹرنز‘ ریلیز ہوتے ہی باکس آفس پر چھا گئی

ممبئی: بالی ووڈ کی 2014 کی مشہور فلم ’ایک ویلن‘ کے سیکوئل نے ریلیز ہوتے ہی باکس آفس پر دھوم مچا دی۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق بالی ووڈ کے ایکشن ہیرو جان ابراہیم کی نئی فلم ’ایک ویلن ریٹرنز‘ ریلیز کے پہلے ہی دن 7 کروڑ روپے سے زائد کا بزنس کرنے میں کامیاب ہوگئی۔

ایکشن اور تھرلر سے بھرپور فلم میں جان ابراہیم کے ساتھ دیشا پٹانی جبکہ ارجن کپور کے ساتھ تارہ ستاریا نے ہیروئن کا کردار نبھایا ہے جبکہ ان چاروں میں سے کون اصلی ویلن ہے فلم کی کہانی اس راز کے گرد گھومتی ہے۔

#EkVillainReturns reaps the benefit of franchise factor, opens better at single screens of mass pockets and Tier-2 centres… Metros – especially national chains – need to gather momentum… Day 2 and 3 crucial… Fri ₹ 7.05 cr. #India biz. pic.twitter.com/YeVUW1jyCV

