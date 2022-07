7 سالہ بچی نے ورلڈ ریکارڈ قائم کردیا

نئی دہلی: بھارتی ریاست مہاراشٹرا سے تعلق رکھنے والی 7 سالہ بچی نے 20 گاڑیوں کے نیچے تیز ترین ’لمبو اسکیٹنگ‘ کرکے عالمی ریکارڈ قائم کردیا۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق پونے شہر کی دشنا نہار نے 13.74 سیکنڈ کے اندر بیس گاڑیوں کے نیچے لمبو اسکیٹنگ کرکے گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرایا۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارتی بچی نے 14 سالہ چینی لڑکی کا ریکارڈ توڑا جس نے 2015 میں 14.15 سیکنڈ میں بیس گاڑیوں کا فاصلہ طے کیا تھا۔

دشنا پرائمری کی طالبہ ہے جسے پانچ سال کی عمر سے ہی اسکیٹنگ کا شوق تھا اور بچی اپنے جذبے کی بدولت عالمی اعزاز اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی۔

That’s seven-year-old Deshna Nahar from #Pune #India. She has registered her name in the Guinness Book of records in ‘Limbo Skating’

Proud of you #DeshnaNahar pic.twitter.com/8gXoeWyQN7

