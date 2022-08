ہالی ووڈ کی پہلی سُپر اسٹار’مارلن منرو‘ کی زندگی پر بننے والی فلم کے چرچے

نیویارک: مارلن منرو نے کہا کہ وہ صرف اسکرین پر اس کردار کو خوب مہارت سے نبھاتی ہیں، ڈریسنگ روم سے باہر آنے کے بعد وہ صرف نورما جین ہیں اور وہ مارلن منرو کا کردار مزید نہیں نبھا سکتیں۔

ہالی ووڈ کی مقبول ترین، خوبرو اور پہلی سپر اسٹار کا درجہ رکھنے والی آنجہانی اداکارہ نورما جین المعروف مارلن منرو نے اپنی زندگی میں دیئے ایک انٹرویو کے دوران ایسا کیوں کہا اور وہ اپنی نجی زندگی میں کس طرح کے نفسیاتی مسائل سے دوچار تھیں ان سب واقعات کی عکسبندی مارلن منرو کی زندگی پر بنائی گئی نیٹ فلکس کی نئی بائیوپک فلم ’بلانڈ‘ میں کی گئی ہے۔

آنجہانی اداکارہ پر بننے والی فلم’بلانڈ‘ 2000 میں جوائس کیرل اوٹس کی جانب سے تحریر کردہ ناول کی کہانی پر مبنی ہے جس کے ہدایتکار اینڈریو ڈومینک ہیں جبکہ فلم میں ہالی ووڈ کی اداکارہ ’ اینا ڈی آرماس‘ نے مارلن منرو کا کردار ادا کیا ہے۔



فلم کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے جس کے سوشل میڈیا پر خوب چرچے ہو رہے ہیں اور شائقین فلم اس کی ریلیز کا بےصبری سے انتظار کر رہے ہیں،فلم رواں سال23 ستمبر کو نیٹ فلکس پر ریلیز کی جائے گی۔

Ana de Armas’s acting in Blonde went a level up, imo. Top notch & mesmerizing, for me one of the 2 most awaited movies in next few weeks. ✨#Blonde #MarilynMonroe #AnaDeArmas pic.twitter.com/DaL4uuesrv

