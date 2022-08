لاپتہ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام آرمی افسران کیلئے دعاگو ہوں، عمران خان

اسلام آباد: سابق وزیراعظم عمران خان نے بلوچستان میں آرمی ایویشن ہیلی کاپٹر کی گمشدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آرمی افسران کیلئے دعا کی۔

بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں مصروف پاکستان آرمی ایویشن کا ہیلی کاپٹر لسبیلہ میں گرنے کی اطلاعات پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف و سابق وزیراعظم عمران خان نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔

ان خیالات کا اظہار عمران خان نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں کیا، انہوں ہیلی کاپٹر میں سوار تمام آرمی افسران کیلئے دعا بھی کی۔

Disturbing news of army aviation helicopter missing and praying for all those on board.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 1, 2022