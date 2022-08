مرینہ خان کا اپنی آنے والی فلم کے پروڈیوسرز پر معاوضہ ادا نہ کرنے کا الزام

کراچی: پاکستان شوبز انڈسٹری کی سینئر اداکارہ مرینہ خان نے اپنی آنے والی فلم ’یاراوے‘ کے پروڈیوسر پر الزام عائد کیا ہے کہ ان کی جانب سے اداکارہ کو فلم کا مکمل معاوضہ نہیں دیا گیا۔

سینئر اداکارہ و پروڈیوسر مرینہ خان نے اپنے آفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی آنے والی رومانوی کامیڈی فلم ’یاراوے‘کے پروڈیوسرز پر معاوضہ نہ دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا ہے اور مداحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے حق میں آواز اٹھائیں۔

اداکارہ کی جانب سے شیئر کردہ پوسٹر میں فلم کی ریلیز کی تاریخ 16 ستمبر بتائی گئی جس پر مرینہ خان نے دعویٰ کیا کہ فلم پروڈیوسرز نے انہیں مکمل معاوضہ فراہم کیے بغیر اور ان سے باضابطہ معاہدہ کیے بغیر ہی فلم کی ریلیز کا اعلان کردیا جو کہ افسوس ناک ہے۔

اداکارہ نے لکھا کہ اگر وہ چاہیں تو فلم کی ٹیم پر معاوضہ فراہم نہ کرنے کا کیس دائر کرکے فلم کی ریلیز موخر کروا سکتی ہیں مگر یہ کہ وہ اس حوالے سے سست ہیں، انہوں نے پروڈیوسر کے لئے لکھا کہ انہیں شرم آنی چاہیے۔

What a shameful act by the producers? She’s a living legend, respected and loved by fans all over the world and your brought her down to this insta post!! How wrong?? Don’t you have any respect for such an iconic star!! Sorry Marina Khan! https://t.co/y0AFGTxPQw — Faiza Irfan (@IrfanFaiza1019) August 1, 2022