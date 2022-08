الیکشن کمیشن نے امپورٹڈ حکومت سے ملکر پی ٹی آئی کیخلاف سازش رچائی، عمران خان

اسلام آباد: پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے امپورٹڈ حکومت کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کے خلاف سازش کی۔

چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ پوری ریاستی مشینری اور الیکشن کمیشن کی شرانگیزیوں کے باوجود پنجاب کےضمنی انتخابات میں نون لیگ کی شکست کےبعد چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے امپورٹڈ حکومت کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کے خلاف ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی سازش رچائی ہے۔

CEC & ECP in cahoots with Imported govt conspired to try a technical knockout against PTI after PMLN got routed in Punjab bye elections despite support of entire state machinery & ECP shenanigans. Now they are cowering in fear abt same happening to entire PDM in General Elections

