ملک میں کورونا کی شرح 2.53 فیصد، 159 مریضوں کی حالت تشویشناک

اسلام آباد: ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے متاثرہ 159 مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے جب کہ وبا کے پھیلنے کی شرح 2.53 فی صد ریکارڈ کی گئی۔

COVID-19 Statistics 09 August 2022

Total Tests in Last 24 Hours: 16,648

Positive Cases: 421

Positivity %: 2.53%

Deaths: 00

Patients on Critical Care: 159

— NIH Pakistan (@NIH_Pakistan) August 9, 2022