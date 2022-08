ویانا میں جوہری مذاکرات مکمل، فریقین کا یورپی یونین کے مسودے پر غور

ویانا: ایران، یورپی یونین اور دیگر ممالک کے درمیان جاری جوہری معاہدے کی بحالی پر مذاکرات کا حالیہ دور مکمل ہوگیا، جس کے بعد یورپی یونین ک یجانب سے پیش کیے گئے مسودے پر غور شروع کردیا گیا گیا ہے۔

بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے مطابق ویانا میں 4 دن تک جاری رہنے والے مذاکرات کا آخری دور مکمل ہونے پر یورپی یونین کی جانب سے حتمی مسودہ پیش کیا گیا، جس کے بعد ایران سمیت دیگر ممالک کے نمائندے واپس لوٹ گئے، جہاں وہ اپنی حکومتوں کے ساتھ اس مجوزہ مسودے پر غور و خوص کریں گے۔

Negotiators used these days of discussions and proximity talks between the US and Iran to fine tune and address – with technical adjustments – a handful of issues remaining in the text that I have put on the table last July 21, as coordinator of the #JCPOA nuclear deal.

