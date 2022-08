ایران میں جعلی جانی ڈیپ کے چرچے، ویڈیو وائرل

ایران: جعلی جانی ڈیپ کی عاشورہ کی مجالس میں شرکت، ایرانی عہدیدار بھی دھوکا کھا گئے۔

العریبیہ اُردو کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ دنوں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایران میں عاشورہ کی مجالس میں شرکت کرنے والے جانی ڈیپ کے ہمشکل کی ویڈیو وائرل ہوئی جس نے تہلکہ مچا دیا ہے، ایرانی عہدیدار بھی اس شخص کو دیکھ کر دھوکا کھا گئے اور اسے اصلی جانی ڈیپ سمجھ بیٹھے۔

سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی ویڈیوز اور تصاویر میں ایران کے نائب صدر مخبر دیزفولی اور وزیر خارجہ امیرعبداللہیان کی جانب سے امریکی اداکار کو اسلام قبول کرنے اور مجالس عزا میں شرکت پر مبارکباد دی گئی۔

Johnny Depp Lookalike In Iran’s Religious Ceremonies Goes Viral via /r/nottheonion https://t.co/hJz6SGcqkj pic.twitter.com/GmubTfm9J0

