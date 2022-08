68 سال بعد قومی ترانے کی ری ریکارڈنگ، جشنِ آزادی کے دن ریلیز کیا جائے گا

اسلام آباد: پاکستان کے قومی ترانے کی از سر نو ریکارڈنگ کی گئی ہے جس کو یومِ آزادی کے موقع پر وزیراعظم پاکستان شہباز شریف لانچ کریں گے۔

پاکستان کے قومی ترانے کو حفیظ جالندھری کے لکھے گئے خوبصورت اور متاثر کن الفاظوں میں 1954میں پہلی مرتبہ ریکارڈ کیا گیا تھا جس کی 68 سال بعد ری ریکارڈنگ کی گئی ہے۔

ان 68سالوں میں موسیقی کی ٹیکنالوجی میں بڑی ترقی ہوئی ہے اور ساتھ ہی ملک میں موسیقی کا نیا ٹیلنٹ بھی سامنے آیا ہے نئے قومی ترانے کیلئے ملک بھر سے اُبھرتے ہوئے خاص موسیقاروں اور گلوکاروں کا انتخاب کیا گیا ہے۔

Re-recording of National Anthem:

Essa Khajjak is a gifted folk singer from Sibbi, Balochistan. He is widely acknowledged for his mastery over the classical and ghazal genre of music.#NationalAnthemRerecorded – A project by The Government of Pakistan pic.twitter.com/EytJCnH7Lx

— Ministry of Information & Broadcasting (@MoIB_Official) August 10, 2022