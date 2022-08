حکومت خوف و دہشت کے سہارے قبولیت حاصل کرنا چاہتی ہے، عمران خان

اسلام آباد: چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت خوف اور دہشت کے سہارے قبولیت حاصل کرنا چاہتی ہے۔

Imported govt of cabal of crooks brought thru foreign backed regime change is using fear & terror in media & ppl to gain acceptance after being routed in Punjab elections.But all they are succeeding in doing is further destabilising country. Only solution is fair & free elections

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 11, 2022