یورپی یونین کی سفیر ڈاکٹر رینا کا پاکستان سے محبت کا والہانہ اظہار

یورپی یونین کی سفیر ڈاکٹر رینا کیونکا نے جشنِ آزادی کے موقع پرانوکھے انداز میں پاکستان سے محبت کا اظہار کر دیا۔

پاکستان میں یورپی یونین کی جانب سے تعینات کردہ سفیر ڈاکٹر رینا کیونکا نے جشن آزادی کے موقع پر مناسبت سے پاکستان کے ساتھ والہانہ محبت کااظہار کر دکھایا۔

سفیر ڈاکٹر رینا کیونکا نے75 ویں یوم آزادی پر شہنائی پر قومی ترانہ بجاکر پاکستان سے اپنی محبت کااظہار کیا، ڈاکٹر رینا نے اس موقع پر سبز اور ہرے رنگ کا لباس بھی زیب تن کر رکھا ہے۔

On 75th 🇵🇰 Independence Day, 🇪🇺 Amb Dr Riina Kionka, plays Qaumi Tarana on trumpet, as special gesture of honour to 🇵🇰 on 14th August. 2022 marks 60 years of long standing 🇪🇺-🇵🇰 ties making both stronger together.@rkionka @foreignofficepk @eu_eeas#EUPAK60 #StrongerTogether pic.twitter.com/lf7YHL2oth

