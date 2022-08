اردو نصاب میں اپنی سوانح حیات کی سمولیت پر سرفراز احمد سندھ حکومت کے مشکور

کراچی: سابق ٹیسٹ کپتان سرفرازاحمد نے چوتھی جماعت کی اردو کتاب کے نصاب میں اپنی سوانح حیات شامل کرنے پر سندھ حکومت سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے بڑا اعزاز ہے۔

اپنے ویڈیو پیغام میں وکٹ کیپربیٹرنے کہاکہ بچوں کو میرا پیغام ہے کہ وہ دل لگاکر پڑھیں اورخوب محنت کر کے دنیا بھرمیں قوم و ملک کا نام روشن کریں۔

@SarfarazA_54 thanked Sindh Govt for including his Bio in curriculum @murtazawahab1 @MuradAliShahPPP @BBhuttoZardari pic.twitter.com/rro5yDXzt0

