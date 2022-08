شہباز گل سے ریمانڈ میں زبردستی جھوٹے بیانات لیے جائیں گے، عمران خان

پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے شہباز گل کو دوبارہ پولیس ریمانڈ پر بھیجنے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے پی ٹی آئی کیخلاف سازش قرار دے دیا۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں عمران خان نے لکھا کہ ’شہباز گل کو دوبارہ پولیس ریمانڈ پر بھجوائے جانے پر گہری تشویش ہے، اغوا کے بعد نامعلوم مقام پر منتقلی اور پھر تھانے لائے جانے کے دوران کئے گئے تشدد کے نتیجے میں اس کی ذہنی حالت اور جسمانی صحت نہایت خراب ہے۔

Very concerned about Shahbaz Gill being sent into police remand again. He is in a fragile state of mental & physical health because of the torture inflicted on him when he was abducted & taken to undisclosed location & then again at the police station. This is part of conspiracy

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 17, 2022