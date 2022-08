راحت فتح علی خان کی متنازعہ ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا

کراچی: پاکستان کے معروف گلوکار راحت فتح علی خان کی متنازعہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد گلوکار کے خلاف کئی سوالات کھڑے ہوگئے۔

سوشل میڈیا پر راحت فتح علی خان کی ایک مختصر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ ایک زائد العمر شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنی جان کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔

ویڈیو میں راحت فتح علی خان ضعیف العمر شخص کو کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ’حاجی اقبال نگیبی ان کی جان اور نصرت فتح علی خان ہیں‘۔

Inappropriate video of #RahatFatehAliKhan leaked – Please share your thoughts! pic.twitter.com/4bajwh4gkq

— Showbiz & News (@ShowbizAndNewz) August 16, 2022