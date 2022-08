حدیقہ کیانی کے’بوہے باریاں‘ کے سرحد پار بھی چرچے

بیجینگ: یومِ آزادی پر پاکستانی گلوکارہ حدیقہ کیانی کا مشہور گانا ’بوہے باریاں‘ گنگنانے والی چینی ٹیچر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

مذکورہ ویڈیو پاکستان کے سفیر معین الحق نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ سے شیئر کی ہے جس میں چین کے دارالحکومت بیجنگ میں واقع پاکستان ایمبیسی کالج کی ایک میوزک ٹیچر ’بوہے باریاں‘ گنگناتی نظر آرہی ہیں۔

Pakistan Embassy College Beijing music teacher Ms. Vicky performing the iconic song ‘Buhe Bariyan’ of @Hadiqa_Kiani at the Pakistan Food and Cultural Festival organized by Embassy to mark 75th Independence of Pakistan at Silk Road International Arts Centre.@PkPublicDiplo pic.twitter.com/hnWOY3xLlM

