شہباز گل پر جسمانی تشدد کی پریشان کن تصاویر دیکھی ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر

اسلام آباد: پاکستان پیپلزپارٹی (پی پی پی) کے رہنما اور سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے شہباز گل پر دوران حراست پولیس تشدد کی تصدیق کردی۔

پی پی رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر نے سماجی رابطے کی سائٹ پر اپنے پیغام میں کہا کہ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل پر ہونے والے جسمانی تشدد کی انتہائی پریشان کن تصاویر دیکھیں ہیں۔

انہوں نے لکھا کہ کسی بھی شخص کی عزت نفس کو اختلاف کے باوجود بھی اس طرح پامال نہیں کرنا چاہیے، شہباز اور پی ڈی ایم حکومت بربریت کو روکنے میں ناکام ہے۔

Include the so called Pakistan Democratic Movement in it too. Serving democracy by torturing political opponents. What a farce!

