بھارت کو’عدم برداشت کا شکارملک‘ کیوں کہا؟ بھارتی شاہ رُخ خان پر برس پڑے

ممبئی: بالی ووڈ کے کنگ خان نے حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران بھارت کو ایک ’عدم برداشت‘ ریاست کہا تھاجس پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔

دنیا بھر میں موجود مداحوں کے دلوں پر راج کرنے والے بھارتی اداکار شاہ رُخ خان نے حال ہی میں بھارتی نیوز چینل انڈیا ٹوڈے پر گفتگوکی جس میں ان سے بھارت کے ’عدم برداشت ‘ پر سوال کیا گیا۔

صحافی نے کنگ خان سےسوال کیا کہ آپ کے نزدیک کیا بھارت میں عدم برداشت بڑھ رہا ہے یا بھارت عدم برداشت ریاست ہے؟

سوال کے جواب میں شاہ رُخ خان نے کہا کہ ’بھارت ایک انتہائی عدم برداشت ریاست ہے یہا ں عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے۔

“There is Extreme Intolerace, There is Growing Intolerance in Bharat” – Shahrukh Khan

If India is an Intolerant Country, Then Why #ShahRukhKhan Is Still Living Here

Retweet If If Agree #BoycottPathanMoviepic.twitter.com/hOA5vMDODU

