دراز نے فہد مصطفٰی اور ماہرہ خان کی فلم 20 روپے میں کیوں فروخت کی؟

کراچی: آن لائن ریٹیلر اسٹور ’دراز‘ نے 20 روپے میں فلم ’قائدِاعظم زندہ باد‘ فروخت کرنے کی وضاحت پیش کر دی ہے۔

گزشتہ روز پاکستان کی سپر اسٹار ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ کی فلم قائدِاعظم زندہ باد کی دراز پر 20 روپے کی فروخت دیکھ کرفلم سازنبیل قریشی نے اظہارِ برہمی کیا تھا۔

نبیل قریشی نے ٹوئٹ میں لکھا ’ان کی فلم جو ابھی تک سینما ہالز میں دکھائی جا رہی ہے، اس کی چوری شدہ کاپی کو غیر قانونی طور پر دراز پر محض 20 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے‘۔

This is criminal ! @darazpk is selling our film #quaideazamzindabad pirated version Officially on their website, while the film is playing in cinemas across pakistan, this is damaging the cinema and film industry, its alarming @FilmwalaP going to take strict action against it. pic.twitter.com/8RMMYLCtH1

— Nabeel Qureshi (@nabeelqureshi) August 18, 2022