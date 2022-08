مریم اورنگزیب نے شہباز گل کی ’ہشاش بشاش‘ حالت والی ویڈیو جاری کردی

اسلام آباد: وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے شہباز گل کی پمز اسپتال میں ہشاش بشاش حالت والی ویڈیو اور تصاویر جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما کیمرا سامنے آتے ہی اداکاری شروع کردیتے ہیں۔

اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران مریم اورنگزیب نے شہباز گل کی ویڈیوز چلائیں اور بتایا کہ پی ٹی آئی رہنما اسپتال میں ہشاش بشاش ہیں اور تحریک انصاف اس حوالے سے پروپیگنڈا کررہی ہے۔

مریم اورنگزیب نے کہا کہ تین چار دن سے ٹی وی چینلز پر بغیر کسی تحقیقات کے غیر ضروری پروپیگنڈا چل رہا ہے. جس کے ذریعے صرف اور صرف جھوٹ بولا جا رہا ہے، شہباز گل کی فیک ویڈیو چلائی جا رہی ہے. پروپیگنڈا مشینری صرف جھوٹ بولنا جانتی ہے، اسی کو بنیاد بنا کر میڈیا اور سوشل میڈیا پر اسے چلایا جا رہا ہے۔

انہوں نے کہا شہباز گل کے خلاف اے آر وائی پر عمران خان کا اسکرپٹ ٹی وی پر پڑھنے کا مقدمہ ہے، آئین میں دی گئی یہ ریڈ لائنز ہیں جس کی شہباز گل نے خلاف ورزی کی اور اسی بنیاد پر ان کے خلاف مقدمہ قانون کے مطابق درج ہوا۔

Information Minister Marriyum Aurangzeb shares a video purportedly showing PTI leader Shahbaz Gill standing up and looking healthy despite claims made by Imran Khan that he was tortured and sexually abused. She also claimed that the graphic video shared by PTI leaders was ‘fake’. pic.twitter.com/Oct2VyuuBC

— The Express Tribune (@etribune) August 20, 2022