ملک کی موجودہ صوتحال پر شوبز شخصیات کا ردِعمل

کراچی: پیمرا کی جانب سے چیئرمین تحریکِ انصاف عمران خان کی براہِ راست تقریر پر پابندی کے بعد نجی ٹی وی چینلز پر عمران خان کے راولپنڈی جلسے کی تقریر کو نشر نہیں کیا گیا تھا۔

تاہم سوشل میڈیا پر عمران خان کی تقریر کو کروڑوں لوگوں نے دیکھا اور سُنا، ایسے میں نہ صرف عام عوام بلکہ شوبز شخصیات نے بھی عمران خان کی تقریر پر خوب تبصرے کئے جو سوشل میڈیا صارفین کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔

پاکستان شوبز کے سپر ہیرو شان شاہد نے ٹوئٹ میں لکھا کہ ’عمران خان ایک اُمید کی کرن ہے جو کہ حقیقت کا سورج بن کر طلوع ہورہا ہے‘۔

پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار فیروز خان نے ٹوئٹ میں کہا کہ’عمران خان صحیح مرد ہے، اس پر خدا بھی مہربان ہے اور اسے کوئی نہیں ہلا سکتا‘۔



اداکار ہارون شاہد نے ٹوئٹ میں کہا کہ’ ہمیں آپ کی لائیو براڈ کاسٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہمارے پاس ہمارا اپنا چینل ہے، اس ٹوئٹ میں انہوں نے پی ٹی آئی کے آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور کئی ایسے اکاؤنٹس کو ٹیگ کیا جس پر عمران خان کی لائیو تقریر دکھائی گئی تھی۔

we don’t need your live broadcasting.we have our own channel.go subscribe and press icon @iihtishamm @SdqJaan @MashwaniAzhar @iVeenaKhan @ImranKhanPTI pic.twitter.com/0qKaiFbJih

— سعادت خان اچکزئی (@sadatachakzai) August 20, 2022