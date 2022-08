ہاؤس آف ڈریگن ریلیز ہوتے ہی شائقین کا دل جیتنے میں کامیاب

نیویارک: ہالی ووڈ کی مشہور زمانہ سیریز ’گیم آف تھرونز ‘کا پریکوئل ’ہاؤس آف ڈریگن‘ نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچا دی۔

افسانوی کہانیوں پر مبنی ہاؤس آف ڈریگن کی پہلی قسط ریلیز ہوتے ہی شائقین کے دل جیتنے میں کامیاب ہوگئی ،سیریز کے ریلیز ہوتے ہی امریکہ میں ایک بڑی تعداد نے سیریز کو نشر کرنے والی آفیشل اسٹریمنگ ایپلیکیشن ’ایچ بی اومیکس‘ کا رُخ کیا جس سے چینل کی ایپلیکیشن ڈاؤن ہوگئی۔

