’ہیرا پھیری‘ اور ’ویلکم‘ کے پروڈیوسر اے جی نادیہ والا چل بسے

ممبئی: بالی وڈ کو ’ہیرا پھیری اور ’ویلکم‘ جیسی یادگار فلمیں دینے والے معروف پروڈیوسر اے جی نادیہ والا انتقال کرگئے۔

عارضہ قلب کی وجہ سے وہ بریچ کینڈی ہسپتال ممبئی میں زیر علاج تھے، ان کی عمر 91 برس تھی۔

ان کے بیٹے فیروز نادیہ والا نے جو کہ خود بھی ایک پروڈیوسر ہیں، اپنے والد کے انتقال کی تصدیق کردی ہے۔

اے جی نادیہ والا نے 1953 میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور 69 برس کے دورانیے میں انہوں نے پچاس سے زائد ہندی فلمیں بنائیں۔

معروف اداکار اجے دیوگن نے نادیہ والا کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹ کی کہ ان کے والد اور نادیہ والا ہمارے سینما کے سنہرے دور میں ساتھ کام چکے ہیں۔

Deepest condolences on the passing of Shri Gaffarbhai Nadiadwala. My father & he were associates during the golden era of our cinema. 🕉 Shanti AG Nadiadwala saab. My condolences to the Nadiadwala family. pic.twitter.com/xf1oxwhOoH

