شاہ رخ خان اور ڈپیکا پڈوکون کی فلم ’جوان‘ کے لئے کامیو شوٹنگ

چنائے: ڈائریکٹر ایٹلی کمار کی نئی فلم ’جوان‘ میں کامیو جھلک کے لئے بالی وڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان اور معروف اداکارہ ڈپیکا پڈوکون انڈیا کے شہر چنائے پہنچ گئیں۔

ایک رپورٹ کے مطابق اداکارہ ڈپیکا نے اپنے شیڈول میں سے پانچ دن فلم کی شوٹنگ کے لئے مختص کیے ہیں۔

ڈپیکا پڈوکون فلم کے فلیش بیک سیکوینس کا حصہ بنیں گی۔ ان کا کردار کم دورانیے کا لیکن نہایت اہم ہوگا۔

Megastar #ShahRukhKhan clicked in Chennai at the sets of #Jawan. 🔥

Ready CHIEF @iamsrk.pic.twitter.com/U5xhXexqDm

— A R I J I T (@ISRKzBeliever) August 21, 2022