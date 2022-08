بی جے پی کا ایک اور رکن اسمبلی نبی کریمؐ کی شان میں گستاخی پر گرفتار

حیدرآباد: نبی کریم ؐ کی شان میں گستاخانہ تبصرہ کرنے والے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما ٹی راجا سنگھ کو گرفتار کرلیا گیا۔

Thousands of Muslims in Hyderabad protested in front of several police stations last night after the blasphemous comment of BJP MLA T Raja Singh. The BJP legislator emulated & uttered the words of #NupurSharma. He also passed several other objectionable utterances. pic.twitter.com/JnRGCwQEii

— Naseer Giyas (@NaseerGiyas) August 23, 2022