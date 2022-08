میگا اسٹار امیتابھ بچن دوسری بار کورونا کا شکار ہوگئے

ممبئی: بالی وڈ کے میگا اسٹار امیتابھ بچن نے کورونا ٹیسٹ کے پوزیٹو آنے کا اعلان اپنے ٹویٹر ہینڈل پر کیا۔

مشہور اداکار نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ ان کا کورونا ٹیسٹ پوزیٹو آیا ہے۔ انہوں نے اپنے مداحوں پر زور دیا کہ وہ بھی اپنا کورونا ٹیسٹ ضرور کرائیں۔

T 4388 – I have just tested CoViD + positive .. all those that have been in my vicinity and around me, please get yourself checked and tested also .. 🙏

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 23, 2022