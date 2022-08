پاکستان کے دشمنوں کا صفایا کرنے کیلئے ’ضرار‘ میدان میں اتر آیا

کراچی: پاکستان فلم انڈسٹری کے سپراسٹار شان کی دھماکے دار فلم ’ضرار‘ اگلے ماہ 23 ستمبر کو سینماؤں کی زینت بنے گی۔

فلم ’ضرار‘ کا شائقین کو کافی عرصے سے انتظار تھا۔ فلم کا ٹریلر دو برس قبل 2020 میں جاری کیا گیا تھا۔

اداکار شان نے فلم کی ریلیز کا اعلان اپنے ٹوئٹر ہینڈل پر کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ’ضرار‘ کا انتظار ختم ہوا، فلم 23 ستمبر کو ریلیز ہوگی۔

#zarrar the wait is over .. releasing 23rd September 2022. InshaALLAH ♥️🇵🇰🎥 pic.twitter.com/PM4BYoNBOq

— Shaan Shahid (@mshaanshahid) August 23, 2022