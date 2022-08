شاہ رخ خان کا معذور مداح کے ساتھ گھٹنوں پر بیٹھ کر’چھیا چھیا‘ پر ڈانس

ممبئی: بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کی اپنی معذور مداح کے ساتھ مشہور گانے ’چل چھیا چھیا‘ پر ڈانس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔

سوشل میڈیا پر شاہ رُخ خان کی ایک پرانی ویڈیو ایک مرتبہ پھر وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ وِیل چیئر پر بیٹھی اپنی معذور مداح کے ساتھ اپنے مشہور گانے ’چل چھیا چھیا‘ ڈانس کر رہے ہیں۔

دیکھتے ہی دیکھتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو صارفین بھی مشہور گانے پر جھوم اُٹھے اور کنگ خان کی عاجزی اور معذور مداح سے پیار بھرا رویہ دیکھ کر اداکار کے گرویدہ ہوگئے۔

پربھا شالیم نے لکھا کہ ’یہ بہت عاجز ہیں، شاید اسی وجہ سے یہ دنیا کے پہلے اتنے مشہور سٹار ہیں۔‘

یاد رہے کہ 5 سال کے عرصے کے انتظار کے بعد رواں سال مداحوں کو شاہ رُخ خان کی 3 فلمیں ایک ساتھ دیکھنے کو ملیں گی جن میں پٹھان، جوان اور ڈنکی شامل ہیں۔

30 yrs and not counting cos ur love & smiles have been infinite. Here’s to continuing with #Pathaan.

Celebrate #Pathaan with #YRF50 on 25th January, 2023. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. @deepikapadukone | @TheJohnAbraham | #SiddharthAnand | @yrf pic.twitter.com/tmLIfQfwUh

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 25, 2022