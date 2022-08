پلیز سیلاب زدگان کی مدد کریں

پاکستان میں 2010میں سپر سیلاب آیا تھا‘ اس میں دو کروڑ لوگ متاثر ہوئے تھے اور ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے ریلیف اور بحالی کے کام کیے گئے تھے۔

آپ کو یاد ہو گا اس دور میں عمران خان نے ایک نجی چینل کے ساتھ مل کر فنڈ ریزنگ کی تھی اور سیلاب متاثرین کے لیے چھ ارب روپے جمع کیے تھے‘ آج کا سیلاب 2010 سے زیادہ خوف ناک اور بدترین ہے‘ یہ اب تک تین کروڑ لوگوں کو متاثر کر چکا ہے‘ بلوچستان بری طرح متاثر ہوا‘ صوبے کا ملک سے عملاً رابطہ ٹوٹ چکا ہے‘ پل‘ سڑکیں اور ریلوے لائنیں بہہ گئی ہیں۔

اسپتال‘ اسکول اور سرکاری دفاتر بھی تباہ ہو گئے ہیں‘ سندھ‘ جنوبی پنجاب اور کے پی میں بھی ایمرجنسی کی صورت حال ہے‘ آپ جس طرف دیکھیں آپ کو پانی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا‘ صوبائی حکومتوں کے اعصاب جواب دے چکے ہیں‘ دس دس لاکھ لوگوں کے لیے خیمہ بستیاں آباد کرنا‘ پانی میں پھنسے لوگوں کو نکالنا‘ انھیں خوراک‘ کپڑے‘ ادویات اور شیلٹر پہنچانا اور سیلاب کے بعد انھیں گھر بنا کر دینا آسان کام نہیں‘ یہ کام پوری قوم مل کر ہی کر سکتی ہے۔

لہٰذا ہم سب کو آگے بڑھ کر سیلاب زدگان کی مدد کرنا ہوگی لیکن سوال یہ ہے یہ مدد کیسے کی جائے اور کس کے ذریعے کی جائے؟ حکومت میں ظاہر ہے اتنی اہلیت‘ اتنی کیپسٹی نہیں لہٰذا یہ کام کون کرے گا؟ میں ملک میں چند اداروں کو جانتا ہوں‘ یہ لوگ پروفیشنل بھی ہیں‘ درد دل بھی رکھتے ہیں‘ ان کا سسٹم بھی ہے اور یہ میرے علم کے مطابق ایمان دار بھی ہیں چناں چہ میری درخواست ہے آپ اگر سیلاب زدگان کے لیے فنڈز اور ضرورت کی اشیاء دینا چاہتے ہیں تو آپ ان اداروں پر اعتماد کر سکتے ہیں۔

میں سب سے پہلے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا ذکر کروں گا‘ سیلانی ویلفیئر کی ٹیمیں بلوچستان کے علاقوں ڈیرہ مراد جمالی‘ نصیر آباد‘ صحبت پور‘ نوشکی‘ قلعہ عبدہ نواقیلی‘ کوئٹہ‘ بیلہ‘ لسبیلہ‘ اتھل اور خضدار‘ سندھ میں جامشورو‘ مٹیاری‘ ٹنڈوآدم‘ سانگھڑ‘ سکھر‘ پنوعاقل‘ لاڑکانہ‘ عمر کوٹ‘ ٹھٹھہ‘ شادی پلی‘ چھور‘ نیوچھور‘ سامارو‘ میرپور خاص‘ سکھر‘ لاڑکانہ‘ کوٹ ڈی جی‘ خیرپور‘ رانی پور‘ حیدرآباد اور پنجاب کے علاقے راجن پور‘ لیاقت پور اور فاضل پور کے دیہات میں سیلاب زدگان کی مدد کر رہی ہیں‘ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ متاثرین کو پکا ہوا کھانا‘ خشک راشن‘ طبی سہولیات‘ خیمے اور صاف پانی پہنچا رہا ہے‘ یہ لوگ روزانہ 60 ہزار لوگوں کو کھانا پہنچا رہے ہیں‘ میڈیکل کیمپس بھی لگائے جائے جا رہے ہیں۔سیلانی ویلفیئر کو مندرجہ ذیل اکاؤنٹ میں عطیات بھیجے جاسکتے ہیں۔

یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ‘اکاؤنٹ ٹائٹل‘ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ۔

A/c No: 373-00-786

Swift Code: UNILPKKA,

IBAN No: PK37UNIL0000093237300786

حبیب بینک لمیٹڈ‘اکاؤنٹ ٹائٹل‘ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ۔

A/c No: 50107900261957

Swift Code: HABBPKKA029

IBAN No: PK48 HABB 005010107900261955

Branch Code: 5010

آن لائن عطیات بھیجنے کے لیے درج ذیل ویب سائٹ وزٹ کیجیے:

www.saylaniwelfare.com

دوسرا ادارہ ریڈ فاؤنڈیشن ہے‘ یہ تعلیمی اداروں کی چین ہے‘ اس نے اپنے 390 اسکول‘ چھ ہزار اساتذہ اور سوا لاکھ بچوں کو ریلیف پر لگا دیا ہے‘ اسکولوں کے بچوں نے اپنی پاکٹ منی سے متاثرین کو خوراک‘ خیمے اور ترپال فراہم کرنا شروع کر دیے ہیں‘ فاؤنڈیشن نے ضرورت کی مختلف اشیاء کا پیکیج بنایا ہے‘ آپ پانچ ہزار روپے ادا کر کے ایک خاندان کو راشن پیکٹ‘ 20 ہزار روپے سے خیمہ اور اڑھائی ہزار روپے سے متاثرین کو ایک ترپال عطیہ کر سکتے ہیں‘ فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

فیصل بینک‘اکاؤنٹ ٹائٹل:

READ FOUNDATION

اکاؤنٹ نمبر3048308900031361:

انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر:

PK21FAYS3048308900031361

سوفٹ کوڈ: FAYSPKKA‘بینک برانچ: گراؤنڈ فلور‘ گرینڈ جور پلازہ‘ مین کری روڈ ‘ اسلام آباد

میزان بینک‘اکاؤنٹ ٹائٹل:

READ FOUNDATION

اکاؤنٹ نمبر:

0 3 0 3 0 1 0 0 2 3 5 7 8 8

انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر:

PK57MEZN000303010023

سوفٹ کوڈ: MEZNPKKA‘بینک برانچ: F-7مرکز‘ جناح سپر مارکیٹ ، اسلام آباد

رابطہ نمبرز: موبائل نمبر:

+92 (0) 314 5025 767 واٹس ایپ:+92 (0) 334 9272 523

ای میل ایڈریس:

[email protected]

ویب سائٹ:

www.readfoundation.org

تیسرا ادارہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے‘ اس کانیٹ ورک بھی پورے ملک میں موجود ہے‘ فاؤنڈیشن کی سیکڑوں ٹیمیں اس وقت آزاد کشمیر‘ کے پی‘ جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں کام کر رہی ہیں‘ امریکا میں ان کے روح رواں عبدالشکور صاحب متاثرین کے لیے فنڈ جمع کر رہے ہیں ‘اوورسیز پاکستانی بالخصوص امریکا میں موجود پاکستانی درج ذیل اکاؤنٹس میں عطیات جمع کرا کر اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کر سکتے ہیں۔

Aghosh Alkhidmat, Donate in USA. Non profit tax exempt charity registered in USA working in collaboration with Alkhidmat Pakistan,

Tax Exempt ID 83-4024728

Bank Information

TD Bank Account 4365690316

Routing 031201360

Paypal link (Give Purpose ..Donation..)

https://paypal.me/aghoshorphan?

country.x=US&locale.x=en_US

Venmo code: @aghosh-orphan

Contact: Shakur Alam (732) 325-5160

Address:25 Vanderveer RdFreehold NJ 07728

Email:

[email protected], [email protected]

چوتھا اہم ادارہ ڈاکٹر امجد ثاقب کی بین الاقوامی تنظیم ’’اخوت‘‘ ہے‘ ڈاکٹر امجد ثاقب پاکستان کے ڈاکٹر یونس اور اخوت اس ملک کا گرمین بینک ہے‘ یہ اب تک لاکھوں لوگوں کو اپنے قدموں پر کھڑا کر چکا ہے‘ اخوت کے کالج میں اس وقت پورے ملک کے طالب علم پڑھ رہے ہیں۔

یہ طالب علم اپنے اپنے علاقوں کے متاثرین کی فہرستیں بنا رہے ہیں اور جہاں جہاں ممکن ہے اخوت وہاں راشن بیگز‘ خیمے‘ ادویات اور کپڑے بھجوا رہی ہے اور جہاں راستے بند ہیں وہاں یہ تنظیم جاز کیش کے ذریعے چار پانچ ہزار روپے بھجوا رہی ہے تاکہ متاثرہ خاندان اپنے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر سکیں‘ اخوت سیلاب کے بعد متاثرین کو گھروں کی تعمیر اور مرمت کے لیے بلاسود قرضے بھی فراہم کرے گی‘ آپ درج ذیل نمبرز پر آنکھیں بند کر کے اخوت کو بھی امدادی رقم بھجوا سکتے ہیں۔

Account Title: Akhuwat (Awami Pool),

Meezan Bank,College Road Branch, Lahore,

0222-0100172932 Account No:

IBAN:

PK35MEZN0002220100172932,

Swift Code: MEZNPKKA

Account Title: Akhuwat (Zakat)

Account Title: 0222-0104223348

IBAN:

PK95MEZN0002220104223348,

Swift Code: MEZNPKKA

Meezan Bank,College Road Branch, Lahore.

ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم کی نشانی ہیں‘ اللہ نے ہمیں مصیبتوں سے بھی محفوظ رکھا ہوا ہے اور اس نے ہمیں مدد مانگنے کے بجائے مدد دینے کے قابل بنایا ہے لہٰذا اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے مصیبت زدگان کو ان کا حق ادا کریں۔