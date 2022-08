ویرات کوہلی کا بڑھتا ڈپریشن، انوشکا شرما ذمہ دار قرار

ممبئی: انڈیا کے معروف ٹویٹر ناقد کمال راشد کمار (کے آر کے) نے اسٹار کرکٹر ویرات کوہلی کی بگڑتی دماغی حالت کا ذمہ دار ان کی بیوی انوشکا شرما کو قرار دیا ہے۔

اپنی ایک ٹویٹ میں کے آر کے کا کہنا تھا کہ ویرات کوہلی انڈین ٹیم کے پہلے کھلاڑی ہیں جن کو ڈپریشن ہوا ہے۔ یہ ایک ہیروئن سے شادی کا نتیجہ ہے کیوں کہ لازمی طور انوشکا نے ویرات کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہوگی کہ اسے ڈپریشن پروبلم ہے۔

انہوں نے سوال اٹھایا کہ نارتھ انڈیا کے ایک مضبوط جوان ویرات کوہلی کو ڈپریشن کی بیماری کیسے ہوگئی؟

Ek North Indian strong boy #ViratKohli Ko Depression Ki Beemari Kaise Ho Gayee? Ispe Video Banta Hi hai. Should I make the video? Like for YES, RT for NO.

کے آر کے نے ویرات کوہلی کی انڈین ٹیم میں شمولیت پر بھی اعتراض اٹھایا ہے۔

I simply can’t understand, when #ViratKohli himself is accepting that he is having depression problem, then how he is in the team for #AsiaCup2022! Are selectors also having depression problem?

— Kamal Rashid Kumar (@kamaalrkhan) August 27, 2022