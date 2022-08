بھارتی اداکار کمال راشد خان کو متنازعہ ٹوئٹ کرنے پر گرفتار کرلیا گیا

ممبئی: پولیس نے بھارتی اداکار کمال راشد خان کو د وسال پہلے2020 میں کئے ایک متنازعہ ٹوئٹ کے سلسلے میں گرفتار کرلیا۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق کمال راشد خان (کے آر کے) کو ممبئی کی ملاڈ پولیس نے 2020 میں متنازعہ ٹوئٹ کرنے پر گرفتار کر لیا ہے۔ اس ٹوئٹ میں انہوں نے انتقال کرجانے والے اداکاروں عرفان خان اور رشی کپور کو تابوتوں میں دکھایا تھا۔

بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ انہیں ممبئی ایئرپورٹ پر اترنے کے فوری بعد گرفتار کیا گیا جبکہ آج اداکار کو عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا۔

Maharashtra | Kamal Rashid Khan arrested by Malad Police over his controversial tweet in 2020. He was arrested after he landed at Mumbai Airport. He will be presented before Borivali Court today: Mumbai Police

