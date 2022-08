ترکی سے امدادی سامان لے کر خصوصی ٹرین پاکستان کے لیے روانہ

اسلام آباد: پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد ترکی کی جانب سے امدادی سامان بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے، اس حوالے سے سیلاب متاثرین کا امدادی سامان لے کر خصوصی ٹرین انقرہ سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔

In line with his commitment, my brother H.E. President @RTErdogan is leading humanitarian aid drive for flood affectees. Turkey 🇹🇷 has mobilized massive relief effort. 6 flights have landed so far; 2 more will arrive tomorrow. Train carrying relief goods left Ankara for Pakistan pic.twitter.com/ZywsM0gLSB

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) August 30, 2022