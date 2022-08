نریندر مودی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے سیلاب سے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا، وزیراعظم

اسلام آباد: وزیراعظم شہباز شریف نے سیلاب کی تباہ کاریوں پر اظہار افسوس کرنے پر بھارتی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا ہے۔

وزیراعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ ’بھارتی وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے سیلاب سے جانی و مالی نقصانات پر تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا‘۔

شہباز شریف نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستانی عوام انشاء اللہ قدرتی آفت کے منفی اثرات پرقابو پا لیں گے، اپنی زندگیوں اور معاشروں کی تعمیر نو کریں گے۔

I thank 🇮🇳 PM Narendra Modi @narendramodi for condolences over the human & material losses caused by floods. With their characteristic resilience the people of 🇵🇰 shall, InshaAllah, overcome the adverse effects of this natural calamity & rebuild their lives and communities. — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) August 31, 2022

علاوہ ازیں شہباز شریف نے مشکل وقت میں ساتھ دینے اور یکجہتی کا اظہار کرنے پر برطانوی ، کینیڈین وزرائے اعظم اور امریکی حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا۔

We gratefully acknowledge British Prime Minister @BorisJohnson‘s message of sympathy & support for the flood affectees in Pakistan. Pakistan is ground zero for climate-induced catestrophe. We look forward to our friends to step up to the plate & help the suffering humanity. — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) August 31, 2022



واضح رہے کہ چند روز قبل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔

Thank you to Prime Minister Justin Trudeau @JustinTrudeau for his thoughts & sympathies on the loss of precious lives & unprecedented devastation in Pakistan. Canada has been a great friend & we are grateful that the Canadian govt is taking steps to support the flood victims. — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) August 31, 2022



نریندر مودی نے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی تھی کہ پاکستان میں جلد سب کچھ پر معمول پر آجائے گا۔