ہانگ کانگ کے کرکٹر کنچٹ شاہ نےاسٹیڈیم میں خاتون کو شادی کی پیشکش کر دی

دبئی: ہانگ کانگ کے کرکٹر کنچٹ شاہ نے بھارت کے خلاف میچ کے بعد اسٹیڈیم میں پسندیدہ لڑکی کو شادی کی پیشکش کردی۔

ہانگ کانگ کے کرکٹر کنچٹ شاہ نے ایشیا کپ میں پسندیدہ خاتون کو پروپوز کر کے اس کو اپنی زندگی کا سب سے یادگار ایونٹ بنادیا۔

دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں بھارت کے خلاف میچ کے فوری بعد انہوں نے اپنی دوست کو شادی کی پیشکش کی جواس نے قبول کرلی۔

She said YES!

A heartwarming moment where Hong Kong’s @shah_kinchit95 proposed to his SO after playing a big match against India

A huge congratulations to the happy couple. We wish you all the joy and happiness in your new life together ❤️#AsiaCup2022 #GetReadyForEpic pic.twitter.com/CFypYMaPxj

— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) August 31, 2022