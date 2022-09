کراچی؛ اورنج لائن بس سروس 10 ستمبر سے شروع کرنے کا اعلان

کراچی: صوبائی وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے کراچی میں اورنج لائن بس سروس شروع کرنے کی تاریخ کا اعلان کردیا۔

Orange Line BRT ( Abdul Sattar Edhi Line ) is ready now for karachi. This project is 💯 percent funded by government of sindh for the people of karachi. Test Drive is started today. Inshallah It will be open for the public from 10 th of September. pic.twitter.com/xpSu3se17y

