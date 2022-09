پرنس کریم آغا خان کا پاکستانی سیلاب متاثرین کے لیے 1 کروڑ ڈالر امداد کا اعلان

اسلام آباد: اسماعیلی کمیونٹی کے سربراہ پرنس کریم آغا خان نے پاکستانی سیلاب متاثرین کے لیے 1 کروڑ ڈالر امداد دینے کا اعلان کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے پرنس رحیم آغا خان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور دس ملین ڈالر کی خطیر امداد دینے پر اُن کا شکریہ ادا کیا۔

وزیراعظم نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے امداد پر مجھ سمیت تمام پاکستانی آغا خان کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔

Deeply indebted to His Highness the Aga Khan for contribution of $10 million for the flood victims in Pakistan. In a telephonic chat with Prince Rahim Aga Khan today, I requested His Highness to play his role in raising awareness about flood situation in international community.

