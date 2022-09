اداکارہ ازکا ڈینئل تذلیل کے بعد پروگرام چھوڑ کرچلی گئیں

کراچی: پاکستانی اداکارہ ازکا ڈینئل نے ٹاک شو میں مبینہ توہین کے بعد روتے ہوئے پروگرام چھوڑ دیا۔

ٹوئٹر پر پوسٹ میں اداکارہ نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے متعلق مداحوں کو آگاہ کیا۔

اداکارہ نے ٹوئٹ میں شو کا نام لیے بغیر لکھا کہ میں نے آج ایک ٹاک شو چھوڑ دیا کیوں کہ بعض کامیڈین مذاق اور تذلیل میں واضح فرق نہیں سمجھ پاتے۔

So today I walked out of a show because some comedians clearly don’t understand the difference between humour or degrading someone.

Tears rolled down as I left the set full of people. Jokes are meant to be funny not hurt someone’s feelings.

— Azekah Daniel (@azekahdaniel1) September 3, 2022