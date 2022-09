سیلاب کے باعث فلم ’ضرار‘ کی ریلیز ایک ہفتہ مؤخر

لاہور: ملک میں سیلابی صورتحال کے باعث فلم’ضرار‘ کی ریلیز ایک ہفتے کیلئے مؤخر کردی گئی۔

اداکار شان شاہد نے اپنے ٹوئٹر ہینڈل پر اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ فلم اب 23 ستمبر کے بجائے 29 ستمبر کو ریلیز کی جائے گی۔

#zarrar release date changed due to the recent floods .. new date #29thSeptember I thank all my fans for their continued support .. pic.twitter.com/rZf4i80Cl4

— Shaan Shahid (@mshaanshahid) September 4, 2022