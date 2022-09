فخر زمان کو تنقید کا نشانہ بنانے پر شان شاہد کو ٹرولنگ کا سامنا

کراچی: اداکار شان شاہد کو قومی کرکٹر فخر زمان کو ان کی پرفارمنس کیلئے تنقید کا نشانہ بنانا مہنگا پڑگیا۔

پاکستان شوبز انڈسٹری کے سُپر اسٹار شان شاہد نے پاک بھارت ٹاکرے کے بعد اپنی ایک ٹوئٹ میں قومی کرکٹر فخر زمان کو ان کی پرفارمنس پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔

Fakhr 16 balls 15 runs only 2 balls from the middle of the bat … and you are suppose to be playing national cricket wow

— Shaan Shahid (@mshaanshahid) September 4, 2022