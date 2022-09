پاکستان نژاد امریکی و برطانوی شوبز شخصیات سیلاب متاثرین کی مدد کیلئے متحرک

کیلیفورنیا،لندن: امریکی و برطانوی شوبز اور فنون لطیفہ سے وابستہ پاکستان نژاد شخصیات نے بھی پاکستان کے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے فنڈز جمع کرنا شروع کردیے۔

پاکستان نژاد لکھاری قاسم راشد نے آن لائن فنڈز جمع کرنے کا پروگرام شروع کرتے ہوئے اپنی ٹوئٹ میں لکھا کہ جب پیرس میں ایک کیتھڈرل کے لیے ایک ارب ڈالر جمع کیے جا سکتے ہیں تو بے گھر ہونے والے 5 کروڑ پاکستانیوں کے لیے بھی ہم فنڈ جمع کر سکتے ہیں۔

I feel like if we could raise $1 Billion for a cathedral in Paris we can raise $1 Billion for 50 Million people displaced from their homes in Pakistan.

This is life & death—the time to act is now. Grateful to all who are contributing & retweeting. Donate: https://t.co/apl7KD0twx

— Qasim Rashid, Esq. (@QasimRashid) August 31, 2022