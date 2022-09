اروشی روٹیلا  پاکستانی بالر نسیم شاہ کا پیچھا چھوڑ دیں، سوشل میڈیا صارفین

دبئی: معروف بالی وڈ اداکارہ اروشی روٹیلا نے قومی ٹیم کے فاسٹ بالر نسیم شاہ کی ویڈیو انسٹاگرام اسٹوری میں پوسٹ کردی۔

ایڈٹ وڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں ایک گانے پر نسیم شاہ کے ایک ری ایکشن پر اروشی روٹیلا دلفریب انداز میں مسکرارہی ہیں۔

Urvashi Rautela posted a video of herself and Naseem Shah on her Instagram story😂😂 pic.twitter.com/yH87gzEvH6

وڈیو شیئر ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر دلچسپ تبصروں اور میمز کا کا ڈھیر لگ گیا ہے۔

معتدد پاکستانی صارفین نے اداکارہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ہمارے بالر نسیم شاہ کا پیچھا چھوڑ دیں، اس کی عمر بہت کم ہے۔

انڈین صارفین بھی پیچھے نہیں رہے اور انہوں نے اداکارہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ اروشی میچ کے دوران اسٹیڈیم میں رشبھ پنت کیلئے نہیں بلکہ نسیم شاہ کیلئے موجود تھیں۔

some were saying she was there for hardik pandya, others were saying rishabh pant. but, yeh baaji tou bohat hi agay nikal gayi hain. 😭 https://t.co/MiEy9QvSnp

— ham (@bittersweether) September 6, 2022