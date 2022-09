ایلون مسک کی ویب سیریز ’دی رنگز آف پاور‘ پر شدید تنقید

نیویارک: معروف امریکی بزنس ٹائیکون اور ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک نے ویب سیریز ’دی رنگز آف پاور‘ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

ایلون مسک نے ٹویٹر پر اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ سوائے گیلیڈریئل کے ایمازون کی نئی سیریز کا ہر مرد کردار یا تو بزدل یا بے وقوف ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ٹالکین کو اس سیریز سے اپنی قبر میں تکلیف ہورہی ہوگی، واضح رہے کہ ٹالکین ’لارڈ آف دی رنگز‘ سیریز کے مصنف تھے۔

Almost every male character so far is a coward, a jerk or both. Only Galadriel is brave, smart and nice.

— Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022