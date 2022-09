نسیم شاہ پاکستانی ٹیم کا ہیرا ہے، بھارتی ادکارہ سربھی جیوتی

ممبئی: اروشی روٹیلا کے بعد بھارتی اداکارہ سُربھی جیوتی بھی پاکستانی بولر نسیم شاہ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں۔

ٹوئٹر پر جاری بیان میں سُربھی جیوتی نے لکھا ہے کہ پاکستان کو نسیم شاہ کی صورت میں یقینی طور پر ایک ہیرا مل گیا ہے۔

اداکارہ نے اپنی ٹوئٹ میں نسیم شاہ کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا ہے۔

Pakistan has definitely got a gem…#NaseemShah 💯#AsiaCup2022

— Surbhi Jyoti (@SurbhiJtweets) September 7, 2022