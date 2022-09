والد کو مرنے سے بچا لیں، کمال آر خان کے بیٹے کی اداکاروں سے مدد کی اپیل

ممبئی: بھارتی ناقد کمال راشد خان کے بیٹے نے بالی ووڈ اداکاروں سے اپیل کی ہے کہ ان کے والد کی مدد کریں۔

کمال آر خان کو د وسال قبل بھارتی آنجہانی اداکار عرفان خان اوررشی کپو رکے خلاف تضحیک آمیز ٹوئٹس کے کیس میں گزشتہ دنوں گرفتار کرلیا گیا تھا۔

تاہم اداکار کو ضمانت پر رہائی ملنے کے بعد ان کے تصدیق شدہ ٹوئٹر اکاؤنٹ سے چند پیغامات سامنے آئیں ہیں جن پر سب ہی تشویش میں مبتلا ہیں۔

I am KRK’ son Faisal Kamaal. Some people are torturing to kill my father in Mumbai. I am just 23years old living in London. I don’t know how to help my father. I request @juniorbachchan @Riteishd and @Dev_Fadnavis ji to save my father’s life. Me n my sister will die without him.

— Kamal Rashid Kumar (@kamaalrkhan) September 8, 2022