محمد عامر کی اپنی پسندیدہ بھارتی اداکارہ سے ملاقات

کراچی: پاکستان ٹیم سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے فاسٹ بولر محمد عامر نے اپنی پسندیدہ بھارتی اداکارہ کے ساتھ سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کر دی۔

قومی ٹیم کے فاسٹ بولر محمد عامر اس وقت کیریبین پریمیئر لیگ میں جمیکا تلاواہ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔

لیگ میچ کے دوران محمد عامر کی ان کی پسندیدہ اداکارہ سے بھی ملاقات ہوئی، محمد عامر نے ٹوئٹر پر بالی ووڈ اداکارہ پریتی زنٹا کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کی اور ساتھ ہی بتایا کہ پریتی ان کی بالی ووڈ کی ہمیشہ سے پسندیدہ اداکارہ ہیں۔

محمد عامر نے انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) فرنچائز پنجاب کنگز کی شریک مالک اور اداکارہ پریتی زنٹا کے ساتھ شیئر کردہ تصویر کے کیپشن میں لکھا کہ ’بالی ووڈ سے میری ہر وقت کی پسندیدہ اداکارہ پریتی زنٹا‘۔

my all time favourite from bollywood @realpreityzinta pic.twitter.com/vwLG0Ga4gE

— Mohammad Amir (@iamamirofficial) September 8, 2022